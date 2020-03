Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça a tranché pour l’avenir d’Ousmane Dembélé !

23 mars 2020

De nouveau blessé, Ousmane Dembélé a vu les rumeurs se multiplier concernant son avenir au FC Barcelone. Une décision aurait d’ailleurs été prise pour l’international français.

Depuis son arrivé au FC Barcelone, Ousmane Dembélé n’est pas épargné par les blessures. Les pépins physiques se multiplient pour le Français, qui est d’ailleurs actuellement en pleine rééducation. Touché au biceps fémoral, le champion du monde ne devrait revenir que la saison prochaine. La question était toutefois de savoir si cela serait avec le maillot du Barça ou non. En effet, les nombreuses blessures de Dembélé ont suscité de nombreux doutes concernant la suite de son avenir. Cependant, il n’y aurait finalement aucun risque…

Le Barça compte sur Dembélé !