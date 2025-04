«Pas normal», Pierre Ménès choqué par le PSG !

Pierrick Levallet

Ce samedi, le PSG a été sacré champion de France pour la 13e fois de son histoire ! Le club de la capitale s’est imposé contre Angers (1-0) et a validé son 11e titre en 13 ans. Pierre Ménès a d’ailleurs été bluffé par la régularité de l’équipe de Luis Enrique tout au long de la saison, et il n’a pas manqué de le souligner.

Et de 13 ! Ce samedi, le PSG a été sacré champion de France pour la 13e fois de son histoire en battant le SCO Angers au Parc des Princes (1-0). Le club de la capitale a raflé 11 titres en Ligue 1 au cours des 13 dernières années. Mais ce nouveau sacre a quelque chose de spécial, tant la supériorité de l’équipe de Luis Enrique tout au long de la saison a été flagrante.

«Ça mérite d’être félicité»

Sur son compte X, Pierre Ménès a d’ailleurs souligné la qualité du jeu du PSG cette saison. « Paris champion. Ok normal vu la différence de budget. Mais la manière, la constance, la qualité collective et l’écart phénoménal par rapport aux autres ça c’est pas normal. Et ça mérite d’être félicité » a lancé l’ancien journaliste de Canal + sur le réseau social.

Luis Enrique prépare du jamais vu au PSG ?

Désormais, le PSG peut se concentrer sur sa prochaine grande échéance : le quart de finale aller de la Ligue des champions contre Aston Villa ce mercredi. Si le suspens est terminé en Ligue 1, Luis Enrique pourrait toutefois réaliser quelque chose d’historique en finissant le championnat en étant invaincu. La cerise sur le gâteau serait également le premier sacre du PSG en Ligue des champions. À suivre...