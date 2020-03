Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce témoignage fort sur le transfert avorté de Matthijs De Ligt !

Publié le 11 mars 2020 à 13h15 par A.M.

Bien qu'il se soit engagé avec la Juventus, Matthijs De Ligt est passé proche de rejoindre le PSG, mais les exigences de Mino Raiola ont refroidi Leonardo.

L'été dernier, le nom de Matthijs De Ligt a été au cœur de toutes les rumeurs avant de s'engager avec la Juventus pour près de 75M€. Auteur d'une magnifique saison avec l'Ajax Amsterdam, le défenseur néerlandais était effectivement très convoité. Le FC Barcelone et le PSG étaient très intéressés par Matthijs De Ligt, au point qu'Antero Henrique, alors directeur sportif du club parisien, semblait avoir trouvé un accord avec Mino Raiola, agent du défenseur central. Toutefois, avec l'arrivée de Leonardo pour prendre la succession du dirigeant portugais, le deal a capoté. Et pour cause, l'agent italo-néerlandais s'est montré trop gourmand comme l'explique un intermédiaire.

«Raiola fait des deals gagnant-gagnant qui profitent plus souvent au joueur»