Mercato - PSG : Pour De Ligt, le PSG n’était pas le bon choix…

Publié le 4 mars 2020 à 6h15 par Th.B.

En course pour recruter Matthijs de Ligt l’été dernier, le PSG s’est incliné devant la Juventus qui a raflé la mise dans cette opération. Mais pour l’ancien de l’Ajax Amsterdam, la Vieille Dame était une évidence.

Pendant de longues semaines en marge du dernier mercato estival, le PSG a alimenté le feuilleton Matthijs de Ligt. Au coude à coude avec le FC Barcelone, le club de la capitale aurait même été tout proche de trouver un accord pour le transfert du désormais ex-capitaine de l’Ajax Amsterdam. Cependant, la Juventus a fait irruption dans ce dossier et a grillé la priorité au Barça et au PSG. Mais la Juventus était le bon choix pour Matthijs De Ligt.

« Je suis arrivé à la conclusion que je progresserais plus vite à la Juve »