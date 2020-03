Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un gros renfort serait déjà bouclé pour cet été !

Publié le 24 mars 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Prêté par le PSG au Real Madrid depuis l’été dernier, Alphonse Areola serait déjà fixé sur son avenir et devrait revenir au Parc des Princes l’été prochain.

Avec les arrivées de Keylor Navas et Sergio Rico l’été dernier, Alphonse Areola n’avait plus de perspective au sein du PSG, et il a finalement été prêté sans option d’achat au Real Madrid dans les dernières heures du mercato estival. Attiré par le club merengue pour jouer le rôle de doublure derrière Thibaut Courtois, Areola a fait des prestations assez satisfaisantes avec le Real Madrid. Et pourtant…

Areola devrait revenir au PSG !

Comme l’a révélé Mundo Deportivo lundi, Alphonse Areola devrait revenir au PSG à l’issue de son prêt l’été prochain. Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le club de la capitale, le gardien français pourrait donc être mis en concurrence directe avec Keylor Navas dès la saison prochaine si Sergio Rico n’était pas conservé par le PSG, ou bien il pourrait être vendu si un prétendant se positionnait sur son cas.