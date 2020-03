Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers un incroyable trio avec Neymar, Mbappé… et Ben Yedder ?

Publié le 24 mars 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Étincelant cette saison avec l’AS Monaco, Wissam Ben Yedder n’exclut pas de rejoindre un jour le PSG pour y composer un trio redoutable avec Neymar et Mbappé.

Déjà auteur de 18 buts cette saison en Ligue 1 avec l’AS Monaco, Wissam Ben Yedder (29 ans) renaît depuis son transfert sur le Rocher l’été dernier. Le buteur français, régulièrement annoncé dans le viseur du PSG ces dernières années, n’a pourtant jamais eu l’occasion de signer au Parc des Princes. Et dans un entretien accordé à Onze Mondial, Ben Yedder a évoqué cette possibilité de rejoindre Neymar et Kylian Mbappé.

Ben Yedder ne ferme pas la porte au PSG