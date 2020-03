Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ben Yedder prêt à jouer avec Mbappé et Neymar ? Il répond !

Publié le 23 mars 2020 à 11h45 par La rédaction

Régulièrement, le nom de Wissam Ben Yedder a été évoqué du côté du PSG. Peut-on s'attendre à voir l'attaquant de l'AS Monaco rejoindre la capitale ? Le principal intéressé n'a pas fermé la porte.

Meilleur buteur de Ligue 1 cette saison avec 18 buts, Wissam Ben Yedder permet encore à Monaco de croire à une qualification européenne. Débarqué sur le Rocher cet été pour 40M€, l’ancien du FC Séville pourrait rêver encore plus grand pour son avenir. Le Français a notamment évoqué l'option menant au PSG, avec qui Ben Yedder a déjà été associé. Cette fois pourrait-elle donc être la bonne pour voir l'attaquant sous les couleurs parisiennes ?

Une association de rêve au PSG ?