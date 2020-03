Foot - PSG

PSG : Notre onze-type du PSG avant les Qataris !

Publié le 23 mars 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Voici notre sélection du onze-type de ce que le PSG a fait de mieux avant le début de l’ère QSI.

Avant l’arrivée des investisseurs qataris à la tête du PSG en 2011 et le recrutement des stars XXL, le club de la capitale a vu passer de grands talents dans ses rangs qui lui avaient permis de rafler de nombreux titres nationaux, et une Coupe d’Europe des Vainqueurs de Coupe en 1996. Et voici notre onze-type du PSG avant l’arrivée des Qataris…

Pauleta, Ronaldinho…

Dans les buts, difficile de ne pas penser à l’emblématique Bernard Lama qui a longtemps été le gardien du temple au PSG. En défense, nous optons pour Laurent Fournier et Sylvain Armand sur les côtés, et une charnière centrale composée de Mauricio Pochettino et Mamadou Sakho. Dans l’entrejeu, on retrouve un duo Luis Fernandez-Juan Pablo Sorin, avec les inévitables Rai et Ronaldinho pour animer le jeu. Et un duo d’attaquants qui ont marqué l’histoire du PSG : Georges Weah, et Pedro Miguel Pauleta.