PSG : Quand Neymar est comparé à... Ronaldinho...

Publié le 21 mars 2020 à 20h15 par A.D.

Lorsqu'il est en pleine possession de ses moyens, Neymar éclabousse de sa classe la Ligue 1 avec le PSG. Pour faire l'éloge de la star brésilienne, Jérôme Rothen l'a comparé à Ronaldinho.

Jérôme Rothen s'est servi de Ronaldinho pour encenser Neymar. Arrivée à l'été 2017, la star brésilienne n'a pas été épargnée par les pépins physiques et les polémiques. Toutefois, lorsqu'il parvient à se cantonner au rectangle vert, Neymar démontre toute l'étendue de son talent et fait (presque) oublier ses frasques et blessures. Sur les ondes de RMC Sport , Jérôme Rothen n'a pas tari d'éloges à l'égard de Neymar. L'ancien ailier gauche français du PSG n'a pas hésité à le comparer à un autre ex-pensionnaire du club parisien, Ronaldinho.

«Neymar fait plus attention que Ronnie dans sa vie nocturne»