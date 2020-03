Foot - PSG

PSG : Cette belle initiative improvisée par Neymar pour ses coéquipiers !

Publié le 21 mars 2020 à 18h45 par H.G.

Après la victoire du PSG acquise contre le Borussia Dortmund il y a deux semaines, Neymar se serait occupé d’organiser l’après-match et aurait convié les joueurs du club de la capitale à son domicile pour une soirée improvisée.

Si la date des quarts de finale de Ligue des Champions est pour l’heure inconnue en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19 qui a conduit à la suspension du tournoi pour une durée indéterminée, on sait que le PSG sera au rendez-vous pour la première fois depuis 2016. Le club de la capitale a en effet réussi à se qualifier face au Borussia Dortmund en s’imposant 2-0 il y a une semaine, faisant ainsi oublier sa contre performance du match aller (défaite 2-1) qui avait fait craindre une nouvelle élimination prématurée du club de la capitale dans la compétition. Bien que la rencontre se soit déroulée à huis clos, plus de 3.000 supporters du PSG s’étaient massés devant le Parc des Princes pour encourager leur équipe de l’extérieur du stade, ce qui a donné lieu à de belles images de communion à l’issue de la rencontre entre les joueurs et leur public. Et la fête ne se serait pas arrêtée là pour les joueurs du PSG à en croire ESPN .

Neymar aurait organisé une fête jusqu’au petit matin après Dortmund !