PSG : Bielsa, Van Gaal… Ander Herrera s’enflamme totalement pour Thomas Tuchel !

Publié le 22 mars 2020 à 16h15 par Th.B.

Arrivé au PSG l’été dernier en provenance de Manchester United où il a côtoyé Louis Van Gaal, Ander Herrera a comparé Thomas Tuchel au technicien néerlandais.

L’été dernier, le PSG s’attachait gratuitement les services d’Ander Herrera dont le contrat avec Manchester United avait expiré. Quelques mois après son arrivée au club de la capitale, bien qu’il ne soit pas devenu un joueur incontournable de l’effectif de Thomas Tuchel, le milieu de terrain espagnol s’est bien acclimaté au groupe parisien et à la capitale. Confiné à cause de l’épidémie du Coronavirus, Herrera a donné une interview en visioconférence et en a profité pour dire tout le bien qu’il pense de son entraîneur Thomas Tuchel.

« Je n’aime pas comparer, mais il me fait penser à Van Gaal »