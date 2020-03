Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo pourrait bien offrir un milieu de terrain de folie au PSG !

Publié le 22 mars 2020 à 4h15 par A.M.

Déjà au travail en vue du recrutement estival, Leonardo cherchera notamment à se renforcer dans l'entrejeu. Et dans cette optique, le directeur sportif du PSG prévoit de frapper fort.

Depuis plusieurs mois, le Paris Saint-Germain cherche à se renforcer dans l'entrejeu. La saison dernière, Thomas Tuchel avait plusieurs fois pointé du doigt Antero Henrique concernant l'absence de renforts au milieu de terrain. Leandro Paredes est finalement arrivé contre 47M€ lors du mercato d'hiver 2019 tandis que l'été dernier, ce sont Idrissa Gueye et Ander Herrera qui sont arrivés. Une bouffée d'oxygène pour l'entraîneur du PSG qui utilise en plus Marquinhos et Tanguy Kouassi dans l'entrejeu.

Milinkovic-Savic, le chaînon manquant ?