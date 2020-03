Foot - PSG

PSG - Malaise : Le clan Thiago Silva en rajoute une couche sur son départ au Brésil !

Publié le 22 mars 2020 à 20h45 par B.C.

Alors que ses récents propos ont fait polémiques, Isabel Silva est revenue sur les raisons qui avaient poussé la famille du défenseur parisien à quitter la France pour le Brésil.

Afin de limiter la propagation du coronavirus, les Français sont confinés chez eux sur demande du gouvernement. Les footballeurs n'échappent pas à cette règle, mais certains d'entre eux ont décidé de retourner dans leur pays d'origine, à l'image de Neymar ou Thiago Silva. Afin de justifier cette décision, Isabel Silva avait pris la parole dans la foulée sur Instagram , mais ses propos se sont finalement retournés contre elle et son mari. « La France étant le deuxième pays européen le plus touché par l'épidémie (En réalité le quatrième derrière l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne, NDLR), la situation est à présent difficile et nous souhaitons nous protéger dans les meilleurs conditions. Dans Paris, les supermarchés se vident rapidement et chaque sortie est un risque de contamination pour moi et ma famille », avait-elle notamment déclaré. Interrogée par Europe 1 , la femme du joueur du PSG est revenue sur ses propos.

« Tout nous manque à Paris, c'est difficile pour nous de rester loin »