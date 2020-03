Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce joueur de l’OM pourrait débloquer la succesion de Thiago Silva !

Publié le 24 mars 2020 à 13h15 par A.C.

Les plans de Leonardo et du Paris Saint-Germain pour l’après-Thiago Silva, pourraient bien être facilités par un joueur de l’OM.

Cette saison pourrait bien être la dernier pour Thiago Silva au Paris Saint-Germain. Son contrat se termine dans seulement quelques mois et Leonardo ne semble pas vraiment vouloir le prolonger, puisqu’il aurait déjà commencé à travailler à sa succession. Le favori, ne serait autre que Kalidou Koulibaly. Le défenseur du Napoli a été lié à plusieurs reprises au PSG ces dernières années et il semble que cet été soit le bon moment pour lui, comme pour le club napolitain, de se séparer.

Le Napoli veut Caleta-Car pour remplacer Koulibaly