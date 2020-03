Foot - PSG

PSG - Malaise : Coronavirus, départ... Thiago Silva au cœur d'une polémique au Brésil ?

23 mars 2020

Alors que la population française est confinée en raison de l'épidémie de coronavirus, Thiago Silva et sa famille ont décidé de retourner dans leur pays natal. Alors que sa femme a tenté de se justifier, les propos de cette dernière ont été mal perçue en France, mais également au Brésil.

En pleine épidémie de coronavirus, Thiago Silva a pris la décision de retourner au Brésil avec sa famille. Un déplacement critiqué en France, notamment suite à la justification donnée par Isabel Silva, femme du défenseur du PSG : « La France étant le deuxième pays européen le plus touché par l'épidémie (En réalité le quatrième derrière l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne, NDLR), la situation est à présent difficile et nous souhaitons nous protéger dans les meilleurs conditions. Dans Paris, les supermarchés se vident rapidement et chaque sortie est un risque de contamination pour moi et ma famille ». Invitée d' Europe 1 , la femme de Thiago Silva est revenu sur ses propos, mais comme l'explique Isabela Pagliari, journaliste brésilienne, les déclarations d'Isabel Silva ont également été mal perçues au Brésil.

« Cela n'a pas été bien vu au Brésil »