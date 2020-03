Foot - PSG

PSG - Malaise : Neymar, Thiago Silva… Des inquiétudes de Leonardo pour le Coronavirus ?

Publié le 22 mars 2020 à 15h45 par Th.B.

Alors qu’Edinson Cavani, Thiago Silva et Neymar ont quitté Paris pour rejoindre l’Uruguay et le Brésil, les dirigeants du PSG s’inquiéteraient concernant les mesures que pourraient prendre les deux pays dans les prochaines semaines concernant l’épidémie du Coronavirus.

Depuis lundi dernier, et l’allocution d’Emmanuel Macron, président de la République, les Français sont confinés à leurs domiciles. Les athlètes connaissent les mêmes restrictions que le reste de la société, ce qui signifie que les joueurs du PSG ne font pas abstraction au confinement. Souhaitant passer cette période délicate et exceptionnelle auprès de leurs proches et loin du Coronavirus, Edinson Cavani, Thiago Silva et Neymar ont rejoint l’Uruguay et le Brésil. Un choix validé par le PSG selon L’Équipe qui révèle cependant certaines inquiétudes du club pour la suite des opérations pour ses trois stars.

Une crainte des mesures que prendrait le Brésil et l’Uruguay contre le Coronavirus ?

Selon le quotidien sportif, le PSG craindrait que le confinement des gouvernements brésilien et uruguayen ne bloquent Neymar, Thiago Silva et Edinson Cavani. Les dirigeants parisiens s’inquièteraient du fait qu’ils pourraient ne pas disposer du droit de quitter le pays et qu’ils seraient susceptibles d’être placés en quarantaine une fois avoir posé le pied sur le territoire français. Ce qui retarderait le retour à la compétition de ces trois cadres de l’effectif de Thomas Tuchel quand la Ligue 1 et les compétitions européennes reprendront leurs droits. Reste à savoir si les craintes du PSG seront fondées…