PSG : Ce constat fort en interne sur Leandro Paredes !

Publié le 23 mars 2020 à 0h45 par La rédaction

Alors que Leandro Paredes parvient depuis peu à s'illustrer sous le maillot du PSG, l'international argentin semble très apprécié en interne comme l'attestent les propos d'un membre du club.

Leandro Paredes est arrivé au Paris-Saint-Germain lors du mercato hivernal de 2019 pour un transfert à hauteur de 48M€. Depuis, le milieu argentin ne fait pas encore l’unanimité et Thomas Tuchel semble même lui accorder de moins en moins sa confiance. Le joueur du PSG débute très rarement sur le terrain lors des grands rendez-vous. Pourtant, il serait presque unique selon les propos d’un membre du club de la capitale.

« À l’entraînement, il est monstrueux »