PSG : Cette légende qui s’enflamme pour Leandro Paredes !

Publié le 22 mars 2020 à 23h45 par J.-G.D.

Invité à s’exprimer sur Leandro Paredes, Luis Fernandez, ancien joueur et entraîneur du PSG, se montre dithyrambique à l’égard du milieu argentin.

Transféré au PSG à l’hiver 2019, en provenance du Zénith Saint-Pétersbourg, Leandro Paredes aura connu quelques difficultés lors de ses premiers mois dans la capitale. Le milieu de terrain de 25 ans semble avoir mis ses problèmes derrière lui. En effet, l’international argentin s'impose comme une valeur sûre dans l'entrejeu, depuis plusieurs semaines. Les statistiques parlent clairement en sa faveur. Interrogé par L'Équipe ce dimanche, Luis Fernandez, ex-joueur et ancien coach du PSG, tresse des lauriers à Paredes.

« Paredes a montré qu’il pouvait avoir sa chance »