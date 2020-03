Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un plan précis pour l’arrivée de Lautaro Martinez ?

Publié le 24 mars 2020 à 17h00 par T.M.

Pour remplacer Luis Suarez, le FC Barcelone a fait de Lautaro Martinez sa priorité. Toutefois, le Barça semble rencontrer certaines difficultés pour le buteur de l’Inter Milan.

L’été pourrait être plus calme que prévu au FC Barcelone. En effet, selon les informations de ESPN, à cause du Coronavirus, le club catalan pourrait bien devoir faire un choix entre Neymar et Lautaro Martinez. Et si certains, Josep Maria Bartomeu en tête, afficheraient une préférence pour la star du PSG, d’autres réclameraient le buteur de l’Inter Milan. Encore faut-il trouver la solution pour régler ce dossier Lautaro Martinez.

Un dossier trop onéreux ?

Lautaro Martinez rejoindra-t-il le FC Barcelone cet été ? Selon ESPN, le club catalan considérerait que la clause du buteur de l’Inter Milan, fixée à 111M€, est trop élevée. Par conséquent, l’idée serait de proposer un chèque plus un joueur. De quoi convaincre les Lombards ? A suivre...