Mercato - PSG : Neymar au coeur d’un énorme dilemme au Barça ?

Publié le 24 mars 2020 à 16h45 par T.M.

Au FC Barcelone, on n’a toujours pas oublié Neymar. Problème, le Coronavirus pourrait bien compliquer les plans catalans. Explications.

Sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, Neymar pourrait ne pas être retenu, au contraire de l’été dernier. Une ouverture dont le FC Barcelone voudrait bien profiter après s’être cassé les dents sur les exigences de Leonardo. Le retour du Brésilien serait l’une des priorités du Barça, au même titre que l’arrivée de Lautaro Martinez (Inter Milan). Toutefois, entre Neymar et l’Argentin, les Blaugrana devront choisir...

Une place pour deux ?

Avec Neymar et Lautaro Martinez, le FC Barcelone voyait les choses en grand pour cet été. Mais ça, c’était avait l’épidémie de Coronavirus. En effet, comme l’explique ESPN, les conséquences financières de cette crise sanitaire vont obliger le Barça à devoir faire un choix. Ainsi, recruter l’Argentin et le Brésilien ne sera pas possible. Il faudra donc faire un choix entre Neymar et Lautaro Martinez. Et visiblement, le joueur du PSG semble être l’option numéro 1, notamment aux yeux de Josep Maria Bartomeu.