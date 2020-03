Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça se précise pour Lautaro Martinez !

Publié le 24 mars 2020 à 7h00 par Th.B.

Bien que l’Inter aurait repoussé une première offre du FC Barcelone jugée insuffisante, le club nerazzurri préparerait l’après-Lautaro Martinez. De quoi donner bon espoir au FC Barcelone.

Lautaro Martinez serait la priorité du FC Barcelone pour la succession de Luis Suarez. Disposant d’une clause libératoire fixée à 111M€ par l’Inter dans son contrat, l’international argentin pourrait donc rejoindre le Barça si le club blaugrana s’alignait sur ce montant. Cependant, le FC Barcelone aurait cherché une alternative en proposant les services d’Arturo Vidal et de Nelson Semedo en plus de 70M€. Une offre que l’Inter aurait refusée, à en croire les informations du journaliste italien Nicolo Schira. Selon lui, l’Inter ne voudrait pas négocier et ne céderait Lautaro Martinez que si un club levait sa clause libératoire.

Werner pour débloquer le dossier Lautaro Martinez en faveur du Barça ?