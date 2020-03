Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Griezmann est confronté à un gros dilemme pour son avenir…

Publié le 24 mars 2020 à 6h30 par Th.B.

La presse catalane a révélé dimanche qu’Antoine Griezmann avait été mis sur le marché des transferts par le FC Barcelone, désireux de rapatrier Neymar. Le Français aurait donc une décision XXL à prendre pour la suite de sa carrière.

Samedi, Antoine Griezmann a soufflé sa 29ème bougie en tant que joueur du FC Barcelone. Cependant, l’international français pourrait fêter son 30ème anniversaire en étant contractuellement lié à un tout autre club. En effet, SPORT a révélé dimanche que le Barça serait toujours enclin à faire revenir Neymar et aimerait pour ce faire, mettre toutes les chances de son côté. Ainsi, une vente de Griezmann ne serait plus une option à écarter pour les dirigeants blaugrana qui placeraient d’ailleurs leur recrue estivale sur le marché des transferts, et à un prix plutôt abordable.

Un départ forcé ?