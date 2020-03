Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça sait à quoi s’en tenir dans ce dossier à 111M€

Publié le 24 mars 2020 à 4h45 par T.M.

Ayant fait de Lautaro Martinez une priorité, le FC Barcelone serait fixé concernant les intentions de l’Inter Milan pour l’Argentin.

Les années passent pour Luis Suarez et du côté du FC Barcelone, on s’activerait pour assurer la succession de l’Uruguayen. Les pistes sont nombreuses, mais un dossier aurait plus de poids que les autres. Ainsi, les Catalans auraient fait de Lautaro Martinez leur priorité. Actuellement à l’Inter Milan, l’Argentin pourrait donc retrouver Lionel Messi en Catalogne. Toutefois, en Lombardie, on n’entend pas lâcher Lautaro Martinez comme cela et on l’aurait clairement fait savoir au Barça.

L’Inter fixe ses conditions

Le FC Barcelone travaillerait actuellement sur le transfert de Lautaro Martinez. Toutefois, l’Inter Milan serait ferme concernant les conditions de cette opération. Ainsi, selon Nicolo Schira, le club italien aurait fait savoir qu’il compterait uniquement sur le paiement de la clause libératoire de l’Argentin, soit 111M€, pour le lâcher. Ayant proposé 70M€, ainsi que Nelson Semedo et Arturo Vidal, le Barça aurait vu son offre être refusée. Le message semble être passé désormais.