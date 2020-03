Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo pourrait récupérer du lourd grâce à Neymar !

Publié le 24 mars 2020 à 3h15 par A.M.

Toujours dans le viseur du FC Barcelone, Neymar pourrait faire l'objet d'une offensive cet été. Et dans ce dossier, Leonardo pourrait en profiter pour récupérer un gros joueur.

Cet été, le feuilleton Neymar pourrait bien être relancé. En effet, en cette période de confinement, la presse catalane ne cesse de confirmer les velléités de départ de la star brésilienne, un an après avoir déjà tenté de quitter le PSG. Et cette année encore, le FC Barcelone pourrait faire une offre au club de la capitale en incluant plusieurs joueurs. Mais cette fois-ci, Leonardo peut viser plus grand.

Le moment idéal pour l'échange Griezmann-Neymar ?

L'été dernier, le FC Barcelone aurait tenté d'inclure plusieurs joueurs dans la transaction. Les noms d'Ousmane Dembélé, Ivan Rakitic ou encore Jean-Clair Todibo ont ainsi régulièrement été cités pour faire partie de l'échange. Des joueurs qui seront probablement toujours évoqués, mais un autre pourrait également faire parler de lui : Antoine Griezmann. En effet, comme Sport l'a révélé, le Champion du monde n'est pas en odeur de sainteté du côté du Barça, et un an après son arrivée, le natif de Mâcon serait déjà sur le marché. On peut donc aisément penser qu'Antoine Griezmann soit utilisé comme monnaie d'échange. Une manière pour Barcelone de faire baisser le prix de la transaction pour Neymar, et pour le PSG de récupérer un joueur confirmé capable de faire oublier le Brésilien. Un deal qui pourrait donc arranger tout le monde.