Mercato - Barcelone : Vendre Coutinho et Dembele pour financer la campagne de recrutement XXL !

23 mars 2020

Faute d’avoir les moyens de s’offrir Neymar et LMartinez, le FC Barcelone pourrait vendre deux gros joueurs pour remplir ses caisses.

Le mercato se précise du côté de Barcelone. Neymar et Lautaro Martinez sont, comme régulièrement annoncé, les priorités du prochain mercato des Blaugrana . Cependant, ces deux recrutements seraient très onéreux, et le Barça devra d’abord vendre avant de pouvoir espérer formuler des offres suffisantes pour faire venir les deux stars…

Coutinho et Dembele bradés ?

C’est dans cette optique que le Barça pourrait se séparer de plusieurs joueurs offensifs. Tout d’abord, le cas de Philippe Coutinho reste pour l’instant en suspend. En effet, actuellement prêté au Bayern, le contrat du Brésilien dispose d’une option d’achat, non obligatoire, fixée à 120M€. De quoi refroidir les ardeurs du Bayern, qui ne souhaite (pour l’instant) pas la lever. Chelsea s’intéresserait de son côté fortement à Coutinho, et même si l’éventualité d’un prêt plaît à Franck Lampard, le Barça pourrait tenter de le vendre, afin de dégager les fonds nécessaires pour faire venir Lautaro Martinez.



En plus du cas Coutinho, il reste celui d’Ousmane Dembele. Critiqué pour sa mauvaise hygiène de vie du côté de Barcelone, encore blessé, Dembele n’a jamais réussi à pleinement s’imposer à Barcelone, son comportement et ses innombrables blessures ayant freiné son ascension fulgurante. Ainsi, un départ du Barça serait envisageable pour le club, qui dégagerait ainsi des liquidités, mais aussi pour le joueur, qui pourrait peut-être se relancer et montrer toute l’étendue de son talent ailleurs. Deux départs pour financer deux arrivées…