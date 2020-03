Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un nouveau feuilleton Haaland prévu pour cet été ?

Publié le 23 mars 2020 à 22h30 par Th.B.

Alors qu’il a seulement déposé ses valises au Borussia Dortmund lors du mercato hivernal, Erling Braut Haaland intéresserait le Real Madrid en marge du mercato estival. Mais trois autres cadors se pencheraient sur sa situation.

Recruté pour 20€ cet hiver par le Borussia Dortmund, sans prendre en compte les différents bonus et les diverses commissions, Erling Braut Haaland (19 ans) pourrait ne pas s’éterniser dans la Ruhr. En effet, le Real Madrid serait à la recherche d’un attaquant en vue du prochain mercato et aurait coché le nom du Norvégien dans sa liste de potentielles recrues, au même titre que Harry Kane et Sergio Aguero. La Casa Blanca ne serait cependant pas l’unique prétendant dans la course à la signature de Haaland.

Haaland ferait tourner la tête de Tottenham, de United et de la Juve !