Mercato - PSG : Zidane aurait définitivement trancher pour Neymar !

Publié le 24 mars 2020 à 11h45 par D.M.

Courtisé par le FC Barcelone, Neymar ne figurerait pas dans les plans du Real Madrid. Et le comportement de l’attaquant du PSG justifierait ce choix.

Le Real Madrid aurait ciblé ses priorités pour le prochain mercato estival. Loin d’être convaincu par les performances de Luka Jovic sur le front de l'attaque, le club madrilène se serait mis à la recherche d’un avant-centre. Kylian Mbappé demeurerait le rêve absolu de Zinédine Zidane, mais la formation espagnole préférerait attendre 2021 et privilégierait plutôt la piste menant à Erling Braut Haaland pour le prochain mercato. Courtisé par le FC Barcelone, Neymar pourrait-il lui aussi rejoindre le Real Madrid ?

Le comportement de Neymar remis en cause