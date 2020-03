Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Neymar, Lautaro Martinez... Une place pour deux ?

Publié le 25 mars 2020 à 5h15 par T.M.

Avec Neymar et Lautaro Martinez, le FC Barcelone voit les choses en grand. Toutefois, les plans initiaux pourraient bien changer.

Au FC Barcelone, on prépare déjà la saison prochaine. Et dernièrement, les priorités étaient claires : faire revenir Neymar et recruter Lautaro Martinez pour succéder à Luis Suarez. Un été XXL s’annonçait donc en Catalogne, mais la direction du Barça devrait revoir ses plans, la faute au Coronavirus.

Le Coronavirus change tout...

Le monde entier est actuellement frappé par le Coronavirus. Une crise sanitaire qui va avoir un impact sur les finances des clubs européens, même les plus grands. Ainsi, selon ESPN, le FC Barcelone ne devrait pas avoir les moyens nécessaires pour régler les arrivées de Neymar et Lautaro Martinez. Entre le joueur du PSG et celui de l’Inter Milan, il va donc falloir faire un choix. A suivre...