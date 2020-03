Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar mené en bateau par le Barça ?

Publié le 24 mars 2020 à 21h15 par La rédaction

Au regard des avancées très nettes du FC Barcelone sur le dossier Lautaro Martinez, Neymar peut être inquiet sur la possibilité d’un retour en Catalogne…

Et si le Barça ne voulait finalement pas Neymar ? Alors que le dossier de la succession de Luis Suarez avance petit à petit avec le cas Lautaro Martinez, le Barça pourrait bien décider de laisser tomber la piste Neymar, pourtant très désireux de retourner à Barcelone. Le Brésilien, qui avait de nouveau déclaré sa flamme et son envie de retour à Barcelone l’été dernier, pourrait bien être planté par les Blaugranas …

Neymar condamné à cause du dossier Martinez ?