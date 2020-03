Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un cador bien décidé à doubler Leonardo dans ce dossier à 140M€ ?

Publié le 25 mars 2020 à 1h15 par Th.B.

Intéressé par le profil de Jadon Sancho, comme ESPN le révélait ces dernières semaines, le PSG accuserait un retard conséquent sur Manchester United qui discuterait avec le clan Sancho depuis un moment.

Le 11 mars dernier, ESPN assurait que Leonardo aurait bel et bien coché le nom de Jadon Sancho dans sa liste de potentielles recrues pour le mercato estival. Le directeur sportif verrait en l’international anglais de 19 ans un joueur d’avenir capable de prendre la suite de Neymar et de Kylian Mbappé, tous deux annoncés sur le départ vers le FC Barcelone et le Real Madrid. Cependant, l’ailier du Borussia Dortmund ferait tourner la tête de Manchester United qui serait d’ores et déjà passé à l’action pour Sancho en marge de la session des transferts à venir.

Manchester discuterait depuis deux mois avec Sancho !

C’est du moins l’information communiquée par Fabrizio Romano. Lors d’un live Instagram avec un administrateur du compte 433 , le journaliste de Sky Sport Italia a assuré que Manchester United faisait son maximum pour mener à bien cette opération. Le club mancunien serait depuis deux mois en contact avec l’agent de Jadon Sancho. La situation serait la suivante : Manchester United travaillerait sur l’éventuel futur contrat de l’Anglais chez les Red Devils . Un problème de taille pourrait compromettre cette opération, le prix de l’opération, un terrain d’entente devrait être tenté d’être trouvé le mois prochain entre le Borussia Dortmund et Manchester United, mais à cause du Coronavirus, les négociations seraient compliquées. Le Borussia Dortmund réclamerait plus que les 100M€ évoqués dans la presse dernièrement, de quoi compliquer les plans de United qui ferait de Sancho sa grande priorité estivale.