Benzema - OM : De Zerbi est prévenu !

La rédaction

Amine Gouiri, impressionnant avec l'OM (4 buts et 3 passes décisives), alimente les comparaisons avec Karim Benzema. L'attaquant marseillais, qui admire le jeu complet de l'ancien du Real Madrid, avoue s'inspirer de lui pour allier participation au jeu et efficacité offensive. Gouiri, en quête de perfection, rêve de suivre les traces du Ballon d'Or.

Avant-centre, originaire de la région lyonnaise et formé à l’OL, les similitudes entre Amine Gouiri et Karim Benzema ne manquent pas. Le buteur de l’OM réalise, de plus, un bon début d’aventure avec son nouveau club (4 buts et 3 passes décisives en 7 matchs), alimentant ainsi davantage toutes les comparaisons avec le Ballon d’Or.

Les comparaisons Gouiri/Benzema

«Karim (Benzema) aime participer au jeu, faire marquer et marquer des buts. C'est tout ce qu'on attend d'un attaquant moderne. Même si de nos jours les statistiques sont hyper importantes pour un avant-centre, moi ce que j'aime, c'est participer au jeu. Combiner les deux, c'est idéal.» a déclaré Amine Gouiri dans une interview accordée à la FIFA.

«Je m’inspire des joueurs comme lui»

Ce n’est pas la première fois qu’Amine Gouiri parle de ses ressemblances avec Karim Benzema. L’attaquant de l’OM avait déjà déclaré s’inspirer de KB9 dans une interview pour le média marseillais Maritima : «Je m’inspire des joueurs comme lui, qui aiment participer au jeu et marquer des buts.»