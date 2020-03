Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Harry Kane prêt à duper tout le monde ?

Publié le 26 mars 2020 à 16h00 par La rédaction

Si le Real Madrid lui fait la cour, Harry Kane pourrait bel et bien être en train de mettre en place une stratégie pour s’assurer la plus juteuse des prolongations à Tottenham…

Harry Kane partira-t-il de Tottenham ? Courtisé par de nombreux cadors anglais, le serial buteur des Spurs est toujours resté fidèle au club qui l’a révélé aux yeux du grand public pour l’instant. Depuis deux saisons, son nom figure sur la liste de plusieurs grands clubs européens, notamment le Real Madrid, qui continue de s’intéresser au buteur anglais et de lui faire les yeux doux. Cependant, Kane pourrait bien profiter de tous ces intérêts pour se garantir un contrat juteux à Tottenham…

L’intérêt des grands clubs parfait pour négocier une prolongation