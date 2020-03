Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La succession d’Isco réglée pour 30M€ ?

Publié le 26 mars 2020 à 15h30 par La rédaction

Selon nos informations, le prix de Miralem Pjanic tournerait autour de 30M€. Une opportunité que pourrait saisir Zinedine Zidane, qui adore le joueur de la Juventus de Turin…

Et si Zizou entraînait un joueur de la Juventus ? L’ancien Bianconero pourrait bien se retrouver avec un joueur de la Vieille Dame sous ses ordres l’été prochain. En effet, le départ d’Isco étant de plus en plus envisagé alors que son contrat se termine en 2022 du côté du Real Madrid, l’entraîneur de la Casa Blanca Zinedine Zidane pourrait se tourner vers un milieu de terrain de la Juventus pour le remplacer. Une piste pas si chère, pour un joueur de très haut niveau…

Pjanic, c’est 30M€