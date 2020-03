Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paul Pogba fait un pas de plus vers Leonardo !

Publié le 26 mars 2020 à 11h45 par La rédaction

Pisté par le Paris Saint-Germain, Paul Pogba se rapprocherait d’un départ de Manchester United l’été prochain. Leonardo est sur la bonne voie, même s’il faudra désormais éloigner les autres concurrents désireux de s’offrir le milieu tricolore.

Paul Pogba traverse des moments difficiles à Manchester United. D’ailleurs, Mathias Pogba, l’un des frères du milieu français, n’avait pas caché les ambitions de Paul Pogba en février dernier. « Tout le monde sait qu'il veut partir » avait-il expliqué sur l'émission espagnole El Chiringuito . Désireux de quitter l’Angleterre cet été, Paul Pogba aurait enfin obtenu la décision des dirigeants du club mancunien sur ce possible départ.

Paul Pogba, définitivement sur le départ ?