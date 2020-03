Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La Juventus a fait capoter un dossier brûlant de Leonardo !

Publié le 26 mars 2020 à 9h15 par A.M.

Durant le mercato d'hiver, Leonardo a tenté de récupérer Mattia De Sciglio afin de compenser les lacunes du PSG au poste de latéral. Mais comme le révèle Giovanni Branchini, la Juventus a tout fait capoter au dernier moment.

Cet hiver, le Paris Saint-Germain s'est montré très calme. Pour la première fois depuis l'arrivée de QSI à la tête du club de la capitale, le PSG n'a enregistré aucun renfort durant un mercato. Et pourtant, Leonardo a tenté quelques coups à commencer par Mattia De Sciglio. En quête de renforts au poste de latéral, le directeur sportif du club de la capitale a effectivement essayé de récupérer le polyvalent défenseur italien de la Juventus afin de préparer la succession de Thomas Meunier et de Layvin Kurzawa dont les contrats arrivent à échéance le 30 juin prochain. L'hypothèse d'un échange avec l'international français a même circulé au point que le deal semblait quasiment bouclé.

La Juve à l'origine du transfert avorté de De Sciglio