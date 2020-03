Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mbappé, Sancho, Haaland… Zidane chasse un nouveau trésor !

Publié le 26 mars 2020 à 12h00 par La rédaction

Zinedine Zidane semble vouloir frapper fort l’été prochain avec l’arrivée d’un nouveau joyau du football mondial. Et le Real Madrid vise du très lourd.

Qui sera la prochaine pépite du Real Madrid ? Zinedine Zidane est d’ores et déjà à la recherche d’un nouveau prodige pour son équipe, après avoir fait signer Vinicius Junior, Rodrygo ou encore Reinier. Cette fois, ce sont des pépites bien connues du football mondial, déjà des stars, et ces joueurs seront donc très courtisés lors de ce mercato…

Encore des renforts offensifs ?