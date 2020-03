Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Eric Abidal ne lâcherait rien pour cette pépite espagnole !

Publié le 26 mars 2020 à 11h00 par H.G.

En quête de renforts au milieu de terrain, le FC Barcelone étudierait toujours la piste menant à Fabian Ruiz, le milieu espagnol du Napoli.

Le FC Barcelone devrait connaitre un profond bouleversement de son effectif l’été prochain. En effet, le club catalan pourrait renouveler son secteur offensif en recrutant un nouvel attaquant alors que l’arrivée de Francisco Trincão est attendue, tandis qu’un nouveau défenseur central gaucher serait ciblé pour remplacer un Samuel Umtiti fragilisé par les blessures. Seulement, un nouveau chantier au Barça serait en train de s’ajouter à cette longue liste : celui du milieu de terrain. En fin de contrat en 2021 et âgés de 32 ans, Ivan Rakitic et Arturo Vidal ne devraient pas être prolongés et sont susceptibles de quitter le club dès cet été, tandis que l’avenir des pépites Carles Aleña (prêté au Real Betis) et Riqui Puig (qui pourrait être prêté pour avoir plus de temps de jeu) n’est toujours pas arrêté. En attendant, le FC Barcelone commencerait d’ores et déjà à travailler sur des pistes pour compenser les départs d’Ivan Rakitic et d’Arturo Vidal. Ainsi, Mundo Deportivo a annoncé ce jeudi que le club catalan avait coché le nom de Tanguy Ndombele, qui ne serait pas contre le fait de quitter Tottenham un an seulement après son arrivée. Mais ce n’est pas tout, un autre joueur retiendrait tout particulièrement l’attention du board des Blaugrana .

Fabian Ruiz, l'alternative à Ndombele ?