Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offensive déjà lancée pour Paul Pogba ?

Publié le 26 mars 2020 à 8h45 par B.C.

Désrieux de quitter l'Angleterre cet été, Paul Pogba aurait tout de même été approché par Manchester United pour évoquer une prolongation de contrat chez les Red Devils.

On s'en doutait déjà un peu, mais Mathias Pogba a confirmé la tendance pour l'avenir de son frère en février dernier : « Tout le monde sait qu'il veut partir ». Recruté par Manchester United en 2016, Paul Pogba aurait donc hâte de quitter les Red Devils cet été. Trois clubs seraient particulièrement intéressés par l'international français, à savoir la Juventus, le Real Madrid, et le PSG. Paul Pogba pourrait donc avoir le choix pour son avenir, mais au sein de Manchester United, on espérerait toujours conserver le champion du monde 2018.

Manchester United a bougé ses pions pour Pogba