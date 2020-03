Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait une ouverture pour le successeur de Thiago Silva !

Publié le 26 mars 2020 à 8h15 par Th.B.

Bien qu’il aurait déjà passé sa visite médicale avec Everton, Gabriel profiterait du confinement dû au Coronavirus pour étudier toutes les options pour son avenir. Le PSG aurait donc une belle carte à jouer pour le défenseur du LOSC.

Et si Leonardo dénichait le remplaçant de Thiago Silva en Ligue 1 ? Le 10 Sport vous révélait en exclusivité le 15 février dernier que le PSG songe à Gabriel pour la succession du capitaine du club de la capitale, dont le contrat arrivera à expiration cet été. On vous assurait également qu’en plus de l’intérêt du PSG, Everton se penchait sur la situation de Gabriel qui venait alors de prolonger son contrat avec le LOSC jusqu’en juin 2023. Cependant, The Independent révèle ces dernières heures que le LOSC autoriserait Gabriel à quitter le club nordiste cet été. Et bien que le Brésilien aurait déjà passé ses tests médicaux avec le staff d’Everton en marge d’un éventuel transfert, les dés ne seraient pas pour autant jetés dans le dossier Gabriel.

Gabriel profiterait du confinement pour étudier les options pour son avenir !