Mercato - PSG : Une visite médicale pour le successeur de Thiago Silva ?

Publié le 26 mars 2020 à 0h45 par Th.B.

Courtisé par Leonardo pour prendre la succession de Thiago Silva au PSG, Gabriel aurait cependant déjà passé ses examens médicaux avec… Everton !

Thiago Silva devrait, sauf énorme revirement de situation, quitter le PSG à la fin de la saison en cours, moment où son contrat arrivera à expiration avec le club de la capitale. Pour succéder au Brésilien au sein de la charnière centrale du PSG, Leonardo pense à Gabriel, comme le 10 Sport vous le révélait en exclusivité le 15 février dernier. On vous dévoilait en outre qu’Arsenal et Everton étaient sur les rangs. Et les Toffees auraient déjà bien avancé sur le transfert du jeune défenseur central du LOSC (22 ans).

Gabriel aurait passé ses examens médicaux avec Everton !