Mercato - Real Madrid : Un accord en prévision pour cet indésirable de Zidane ?

Publié le 26 mars 2020 à 0h00 par Th.B.

Prêté sans option d’achat à Arsenal pour la totalité de la saison par le Real Madrid, Dani Ceballos pourrait prolonger son aventure à Arsenal pour quelques semaines voire pour une durée plus importante… Explications.

Dani Ceballos avait connu des débuts très réussis, avec notamment une prestation mémorable pour les supporters d’Arsenal face à Burnley en début de championnat. Cependant, les blessures et les choix d’Unai Emery ont ralenti sa progression chez les Gunners , où il est prêté sans option d’achat par le Real Madrid pour la totalité de la saison. Depuis l’arrivée de Mikel Arteta sur le banc du club londonien en décembre dernier, Ceballos semble avoir les faveurs de l’entraîneur espagnol. De quoi avoir une incidence sur son avenir ?

Ceballos pourrait prolonger son expérience à Arsenal !