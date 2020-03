Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Vers un joli coup à 40M€ en préparation ?

Publié le 15 mars 2020 à 6h00 par Th.B.

Intéressé par l’idée d’un transfert définitif de Dani Ceballos, Arsenal pourrait proposer 40M€ au Real Madrid pour mener à bien cette opération, si une condition était remplie.

En marge du prochain mercato estival, le Real Madrid pourrait témoigner du retour de prêt de Martin Odegaard si le club merengue souhaitait mettre un terme à l’accord passé avec la Real Sociedad au vu des grosses performances du Norvégien. Les dirigeants du Real Madrid aurait aussi des chances d’accueillir de nouveau Dani Ceballos dans ses rangs, le prêt convenu entre les différentes parties ne comprenant pas d’option d’achat. Cependant, Arsenal se montrerait intéressé à l’idée de conserver son milieu de terrain relayeur et pourrait s’en donner les moyens.

Ceballos définitivement à Arsenal ?