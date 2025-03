PSG : «Toujours déçus», l’échec qui va laisser des traces !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Cinq jours après son élimination face au PSG en huitièmes de finale de la Ligue des champions, Liverpool s’apprête à affronter Newcastle dimanche en finale de la League Cup. Comme l’a confié Arne Slot en conférence de presse à la veille de cette rencontre, une victoire ou une défaite n’effacera pas la déception de l’échec contre le club de la capitale.

Annoncé comme le grand favori de la compétition après avoir terminé premier de la phase de ligue, Liverpool est tombé face au PSG en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Après leur victoire à l’aller au Parc des Princes (0-1), les Reds se sont inclinés sur leur pelouse, avant d’être éliminés aux tirs au but (0-1, 1-4 aux t.a.b.). Et même remporter la finale de la League Cup dimanche contre Newcastle n’effacera pas cet échec.

« Nous serons toujours déçus d'avoir perdu contre le PSG et d'être éliminés de la C1 »

« Si nous gagnons ou perdons la finale, dans les deux cas, nous serons toujours déçus d'avoir perdu contre le PSG et d'être éliminés de la C1 », a déclaré Arne Slot ce samedi en conférence de presse, à la veille de la finale entre Liverpool et Newcastle. « Mais on joue des matches comme celui contre le PSG, comme celui contre Newcastle maintenant, pour gagner. C'est aussi ce que nous essayons de faire et nous avons vraiment hâte d'y être, de disputer à nouveau une finale. »

« Si vous devez quitter le tournoi, je préfère le faire de la manière dont nous l'avons fait contre le PSG »

« C'est une chance de gagner un trophée », a poursuivi Arne Slot. « Et notre position en Championnat est, bien sûr, une raison pour nous de continuer à aller de l'avant. Si vous devez quitter le tournoi, je préfère le faire de la manière dont nous l'avons fait contre le PSG et contre Plymouth en FA Cup. Je n'aurais pas pu demander mieux aux joueurs. Le niveau d'intensité était le plus élevé de la saison. »