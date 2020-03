Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez pourrait toucher un pactole grâce à cet indésirable de Zidane !

Publié le 14 mars 2020 à 17h30 par Th.B.

N’entrant pas dans les plans de Zinedine Zidane, Dani Ceballos a été prêté à Arsenal sans option d’achat l’été dernier. Cependant, des discussions entre les dirigeants du Real Madrid et les hauts représentants des Gunners pourraient avoir lieu pour un transfert aux alentours de 40M€.

Bien qu’il ait été blessé pendant quelques semaines cette saison, Dani Ceballos est redevenu un élément fort du milieu de terrain d’Arsenal et a d’ailleurs démarré les trois dernières rencontres des Gunners en tant que titulaire. En plus, avec la récente blessure de Lucas Torreira, Ceballos devrait bénéficier d’une place de quasi indiscutable au milieu de terrain. Dernièrement, Mikel Arteta révélait qu’aucune discussion n’avait été enclenchée pour sceller l’avenir de l’Espagnol qui est prêté sans option d’achat par le Real Madrid jusqu’à la fin de la saison.

Ceballos vendu à Arsenal pour 40M€ ?