Mercato - OL : Après Lacazette, un nouveau super deal avec Arsenal ?

Trois ans après avoir vendu Alexandre Lacazette à Arsenal, l’OL pourrait de nouveau négocier avec les Gunners sur une vente encore plus importante…

Un nouveau pensionnaire de Ligue 1 du côté d’Arsenal ? Alors que l’OL a déjà vendu Alexandre Lacazette du côté d’Arsenal il y a trois ans, le club pourrait de nouveau réaliser une grosse vente du côté de Londres, en la personne de Moussa Dembele. Une vente qui pourrait dépasser de loin toutes celles réalisées ces dernières années…

Dembélé successeur annoncé d'Aubameyang ?

Alors que Pierre-Eymerick Aubameyang est plus que jamais sur le départ, Arsenal se met déjà à la recherche de son successeur. Le profil de Moussa Dembele plaît beaucoup en Angleterre. Très complet, rapide mais également assez puissant pour résister aux défenseurs centraux rugueux de Premier League, Dembele a tout pour réussir du côté du championnat décrit comme le plus spectaculaire du monde. Déjà passé par l’Angleterre avec Fulham, l’acclimatation de Dembele au jeu anglais ne devrait pas être difficile, et ainsi le buteur français pourrait être la bonne pioche d’Arsenal sur le prochain mercato. D’autant que Manchester United est aussi sur les rangs.



En ce qui concerne l’aspect financier, Jean-Michel Aulas pourrait être gourmand. En effet, le président de l’Olympique Lyonnais pourrait demander une très grosse somme pour son attaquant vedette et serial buteur. On parle notamment d’une somme avoisinant les 80M€ d’euros. La Premier League est prévenue : Dembele va coûter cher…