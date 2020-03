Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce constat très inquiétant sur un départ de Frank McCourt...

Publié le 25 mars 2020 à 18h15 par A.M.

Alors que l'OM fait face à une menace de plus en plus sérieuse du fair-play financier, Denis Balbir craint un éventuel de départ de Frank McCourt.

Compte tenu des ses problèmes financiers, l'Olympique de Marseille est contraint de faire face à la menace du fair-play financier. L'UEFA a effectivement récemment révélé que le club phocéen n'avait pas respecté l'accord passé l'été dernier et s'expose donc à des sanctions allant de la simple amende à l'exclusion des coupes d'Europe. Une situation qui pourrait contraindre Frank McCourt à mettre une nouvelle fois la main à la poche afin de rééquilibrer les comptes de l'OM et ne pas avoir de problèmes face à la DNCG. C'est d'ailleurs ce qui avait poussé Margarita Louis-Dreyfus à vendre le club. Et Denis Balbir ne cache pas son inquiétude pour les club de la cité phocéenne.

«Est-ce qu’à un moment, McCourt n’en aura pas marre ?»