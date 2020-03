Foot - Mercato - Rennes

Mercato - Rennes : Stéphan va passer commande à Holveck !

Publié le 25 mars 2020 à 17h15 par La rédaction

Pour la saison prochaine, Julien Stéphan souhaite des renforts. Un joueur par ligne pour être encore plus compétitif.

Étonnant troisième de Ligue 1, le Stade Rennais est très compétitif en cette saison 2019/2020. Qualifié en Ligue Europa au début de la saison, Rennes a réalisé un bon mercato d’été 2019, et dispose d’un bon effectif. Cependant, maintenant que Nicolas Holveck a pris la présidence du club, l’entraîneur Julien Stéphan pourrait faire des demandes bien particulières à son président pour renforcer son équipe…

Un renfort par ligne