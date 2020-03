Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un nouveau départ se précise sérieusement !

Publié le 25 mars 2020 à 15h45 par A.M.

Arrivé durant l'été 2017, Gabriel Silva n'entre plus dans les plans de Claude Puel et l'AS Saint-Etienne ne le retiendra pas durant le prochain mercato.

Comme Le 10 Sport l'a révélé en exclusivité, Claude Puel est bien décidé à réaliser une petite révolution cet été. Son objectif est clairement de rajeunir son effectif, est plusieurs cadres seront poussés au départ. Mis à part quelques joueurs, tels que Zaydou Youssouf ou Denis Bouanga, personne ne semble intransférable. L'ASSE sera à l'écoute des offres pour la plupart des membres de son effectif. Et la tendance se confirme.

Gabriel Silva poussé au départ ?