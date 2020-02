Foot - Mercato - ASSE

EXCLU - Mercato - ASSE : Le plan de vol pour cet été

Publié le 11 février 2020 à 20h45 par A.H. mis à jour le 11 février 2020 à 20h46

À l’instar de cet hiver, le premier objectif de l’ASSE sera de poursuivre l’opération dégraissage de l’effectif avec une volonté de rajeunissement.

En difficulté sportive, l’AS Saint-Etienne table pour l’instant sur une poursuite au mercato estival d’un plan de dégraissage, tant pour des questions financières que pour répondre à la volonté de Claude Puel, qui souhaite un rajeunissement de l’effectif.

Des recrues estivales aussi concernées

Si aucun changement n’intervient dans l’organigramme technique des Verts d’ici là, le plan de vol de l’ASSE prévoirait donc un certain nombre de départs. Outre des éléments qui avaient été mis sur le marché dès cet hiver, comme Diousse, Diony ou Moukoudi (prêté à Middlesbrough et pour qui le club espère une proposition anglaise dans quelques mois), et qui seront de nouveau à la vente cet été, un grand nombre de recrues estivales qui ne convainquent pas le staff (à l’exception de Youssouf et Bouanga) pourraient aussi être concernés (comme par exemple Trauco). Suivant la stratégie d’un rajeunissement de l’effectif, plusieurs cadres seront probablement placés sur la liste des transferts. Yann M’Vila, qui avait un temps été l’objet de marques d’intérêt de Chine en janvier, est le premier concerné, mais il n’est pas le seul. L’ASSE sera aussi à l’écoute des offres pour Wahbi Khazri, dont le salaire pèse lourd au budget. D’autres éléments expérimentés pourraient également être mis en vente ou ne pas être prolongés (Cabaye).