Mercato - ASSE : Claude Puel préparerait un grand ménage pour cet été !

Publié le 11 février 2020 à 1h00 par B.C.

Alors que l’ASSE est à la traîne en championnat, Claude Puel souhaiterait dégraisser son effectif au cours du prochain mercato estival.

C’est la crise à Saint-Etienne ! Sur le plan sportif déjà, rien ne va plus pour l’ASSE, qui a de nouveau perdu sur la pelouse de Montpellier (1-0) ce dimanche et qui pointe à la 15e place au classement, à 4 points de Nîmes, barragiste. Mais en interne, la situation est également tendue puisqu’il y aurait une vraie fracture entre Claude Puel et certains joueurs. Il faut dire que de nombreux Stéphanois auraient déjà compris qu’ils ne seront pas conservés lors du prochain mercato estival.

De nombreux joueurs sur le départ l’été prochain ?